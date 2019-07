Tromba d’aria a Fiumicino donna travolta con l’auto muore, ad Arezzo altra vittima del maltempo Il maltempo colpisce l’Italia e provoca due vittime, in provincia di Roma e di Arezzo. Tragedia nella notte nella zona di Focene, nel comune di Fiumicino, dove una giovane donna di 27 anni è morta a causa di una tromba d’aria. La donna aveva tentato di ripararsi nel parcheggio di un distributore di benzina, in via Coccia di morto, ma la tromba d’aria ha sollevato la sua auto, una Smart, e l’ha sbalzata a decine di metri di distanza, oltre un canale di bonifica ed una recinzione.

La donna che guidava l’auto è deceduta. Aveva 27 anni (non sono state ancora rese note le generalità), abitava a Focene. Il sindaco del comune alle porte di Roma, Esterino Montino, si è recato sul posto: “Sembra un teatro di guerra”, ha detto. “Appena giunto a Focene ho potuto incontrare i genitori della ragazza, comprensibilmente affranti dal dolore. A loro e a tutti quelli che la conoscevano va il mio più caloroso abbraccio e la mia più sincera vicinanza per la tragedia che li ha colpiti”, ha poi detto Montino.

Maltempo a Fiumicino, muore una donna: la macchina distrutta dalla tromba d’aria

La tromba d’aria, poco prima delle 3 di notte, ha causato danni ad abitazioni, ad un distributore di carburante che è stato semi distrutto, e ad altre auto, almeno sei, parcheggiate sulla stessa strada dove è avvenuta la tragedia. Qualche danno anche alle abitazioni vicine, tra via dei Polpi e via dei Nautili, due delle quali con tetti scoperchiati. Detriti sparsi dappertutto.

L’arteria, che collega Fiumicino con Focene, è al momento interrotta. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, la polizia, i vigili urbani e la protezione civile. La furia del vento ha fatto volare nell’area detriti e vegetazione.

La testimonianza

“Abbiamo avuto tanta paura: un rumore assordante, tutto sarà durato pochi secondi ma è volato tutto. Il tetto tremava, sembrava sollevarsi. Il vento ha danneggiato un gazebo in giardino buttando tutto all’aria,il tetto danneggiato, tanti detriti e calcinacci caduti”, ha raccontato questa mattina uno dei residenti di Focene.

Maltempo a Fiumicino, il sindaco visita la zona colpita dalla tromba d’aria

Un’altra vittima ad Arezzo

È stato ritrovato morto l’uomo di 72 anni disperso dalla serata di ieri a Arezzo, nella frazione di Olmo. I vigili del fuoco e la polizia locale hanno ritrovato l’auto del 72enne vuota nei pressi di un sottopasso delle Ristradelle, nella tarda serata, mentre il corpo senza vita dell’ anziano è stato ritrovato nei pressi del campo sportivo di Olmo stamani intorno alle 8.10.

Danni per nubifragio a Roma

Danni anche a Roma: sono oltre 150 gli interventi effettuati da stanotte dai vigili del fuoco tra Roma e provincia per maltempo. Tegole scoperchiate e pali pericolanti in varie zone. In via Mattia Battistini, di fronte al capolinea della ‘Metro A’, è saltato completamente l’asfalto. In via Andrea Verga, all’incrocio di via Cesare Lombroso, a Monte Mario, è crollato il muro di contenimento di un palazzo, i seminterrati si sono allagati e i vigili del fuoco hanno fatto evacuare gli abitanti.

Maltempo, a Roma asfalto danneggiato e zone allagate dal nubifragio

La stazione Repubblica della Metro A è chiusa da questa mattina mentre da poco è stata riaperta la fermata Cipro. Dalle 8.45 le linee tram 5, 14 e 19 sono sostituite da bus da largo Preneste a Porta Maggiore per la rimozione di un ramo dai binari. Per dissesto del manto stradale via Battistini è chiusa al traffico all’altezza di via Giulio Secondo, mentre la S.s 2 Bis Cassia Veientana è chiusa al traffico in direzione Roma per allagamento (tra via della Giustiniana e il Grande Raccordo Anulare). Presenza di rami a terra in via Aurelia Antica, altezza largo Don Guanella. Allagamenti si registrano anche in via Prenestina, in via della Bufalotta (altezza via Nino Martoglio), nel sottopasso del Muro Torto in direzione Corso d’Italia. Diversi i semafori guasti e i problemi tecnici alla rete elettrica dei treni urbani e intorno a Roma.

Difficoltà di circolazione e allagamenti anche in via di Casal Selce e via di Salone. Chiuso il sottopasso della stazione Tiburtina per allagamento, mentre a via del Trullo altezza via Tempio degli Arvali si è rotto un tubo Acea: carreggiata allagata e intera palazzina senz’acqua. Dissestato anche il manto stradale in via di Settebagni, altezza Chiesa Sant’Antonio di Padova.