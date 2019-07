Trimarano in avaria, paura a Vico Equense – Un trimarano con avaria al motore stava navigando tra Punta Scutolo e Seiano del Comune di Vico Equense ed era in balia delle onde, rischiava di cozzare contro gli scogli è stato salvato dalla Capitaneria di Porto. Immagine correlata

I militari della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia sono intervenuti in quel tratto di mare quando questa imbarcazione a vela lunga 12 metri, con due persone di nazionalità tedesca non sono più riuscite a governala e stavano per finire contro gli scogli. Sul posto si recava la motovedetta della Guardia Costiera CP 542 che ha prestato assistenza al natante che nel frattempo veniva rimorchiato da un unità privata presso il porto di Seiano.

Per fortuna c’è stato solo un grande spavento senza gravi conseguenz