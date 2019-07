Treno in avaria bloccato a Vico Equense, disagi per i pendolari. Garantiti pochi treni da Sorrento a Vico e viceversa

Dalle 17.30 circa un treno della Circumvesuviana si trova bloccato nella stazione di Vico Equense a causa di un’avaria. Questo sta comportando notevoli disagi per i tanti pendolari. Sono stati garantiti solo alcune corse che vanno da Sorrento a Vico Equense e viceversa. Non ci sono avvisi e non si sa quanto verrà ripristinata la normale circolazione. Nel frattempo in tanti sono stati costretti a cercare metodi alternativi per proseguire il loro viaggio. Il tutto in un orario in cui i treni sono stracolmi perché in molti fanno ritorno da una giornata di mare oppure di lavoro. Sembra davvero che per la Circumvesuviana non ci sia pace.

Per proseguire in direzione Napoli, sono state create delle corse straordinarie con dei pullman che partono dalla stazione di Vico fino ad arrivare alla stazione di Castellammare dove partiranno i treni per Napoli. Stessa cosa per chi deve arrivare a Sorrento. Le stesse corse straordinarie del pullman partiranno dalla stazione di Castellammare per arrivare a Vico Equense dove ci sanno corse ogni 30-40 minuti per Sorrento.