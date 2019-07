Trasporti, Beneduce: “Disastro Circum, tempo scaduto per vertici Eav”

“C’è un evidente cortocircuito tra le dichiarazioni roboanti del vertice Eav e il disagio dei passeggeri della Circumvesuviana che oramai si registra con frequenza quotidiana. Un treno della tratta Napoli-Sorrento, lo stesso di due settimane fa, è rimasto nuovamente intrappolato venerdì sotto la galleria di Pozzano. Un disastro per la tranquillità di pendolari e turisti, un danno all’immagine della Campania. A questo punto, il tempo per la governance di EAV è scaduto. Il presidente della Regione e assessore pro tempore ai trasporti De Luca batta un colpo”. Lo dichiara Flora Beneduce, consigliere regionale e componente della Commissione Trasporti della Campania.

“Non è più tollerabile che chi sale su un treno della Circum debba pregare perché tutto vada liscio durante il viaggio. Le statistiche sono impietose, guasti e ritardi con cadenza giornaliera sono frutto di un deficit di programmazione e gestionale impossibile da giustificare”, prosegue la consigliera azzurra.

“Il fatto poi che anche cittadini riuniti in Comitati facciano sentire la loro voce attraverso le colonne di quotidiani autorevoli di questa città, definendo senza mezzi termini la missione EAV come fallita, dovrebbe aprire gli occhi a chi è deputato a prendere decisioni in questo settore, primo fra tutti il governatore De Luca, che ha la responsabilità politica ed amministrativa della holding regionale dei trasporti. Serve un cambio di governance, con competenze nuove e performanti, un cambio per uscire da questa agonia”, conclude Beneduce.