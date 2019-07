Tramonti, venerdì 26 luglio consiglio comunale: due consiglieri passano il testimone. Si discuterà delle sedute in streaming

A Tramonti è stato convocato il consiglio comunale per venerdì 26 luglio (ore 19.30), nell’aula consiliare della Casa Comunale. Tra gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, saranno al vaglio dell’assise il riconoscimento di debiti fuori bilancio, l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di previsione per il triennio 2o19/2021.

In sede del consiglio sono previste inoltre le dimissioni di due consiglieri comunali, con relative surroghe: ad esattamente due mesi dal voto di maggio, si assisterà già a delle “staffette” nel comune collinare della Costa d’Amalfi. Infine, si discuterà la “proposta di deliberazione consiliare, relativa all’approvazione del regolamento per le sedute in streaming del consiglio comunale”, proposto dal gruppo di minoranza, e sarà approvato lo statuto e la convenzione per l’Azienda speciale consortile Cava-Costa d’Amalfi, per la gestione associata dei servizi sociali e sanitari nell’ambito del Piano di Zona S2.