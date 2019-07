Tramonti, Siani e Campanile assessori esterni: domani la surroga dei consiglieri di maggioranza

Nel consiglio comunale che si terrà domani a Tramonti, ci saranno le dimissioni di due consiglieri con relative surroghe. I dimissionari sono gli assessori Assunta Siani e Paolo Campanile, a rivelarlo sono gli atti protocollati pubblicati sulla pagina Facebook del gruppo di minoranza “Siamo Tramonti”. Una scelta dettata dalla volontà di dar spazio a componenti non eletti nella compagine di maggioranza “Tramonti Democratica”. Entreranno quindi in consiglio Rosa Amodio e Carmine Fierro, mentre Assunta Siani e Paolo Campanile resteranno in giunta come assessori esterni, mantenendo le loro deleghe. Un turn over che arriva a sorpresa, a soli due mesi dalle elezioni, che allarga la partecipazione all’amministrazione nel paese della montiera.