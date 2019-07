Tramonti, escursionista in difficoltà: attivo il soccorso alpino e i volontari della P.A. “I Colibrì”

Un escursionista in difficoltà nella Foce di Tramonti, ha richiesto il soccorso degli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). La notizia è di pochi minuti fa, con la persona che ha richiesto aiuto situata sul sentiero 300 Cai Monti Lattari a circa 900 metri di altezza. In soccorso degli uomini del soccorso alpino si sono attivate anche unità della Pubblica Assistenza “I Colibrì”. Il percorso da trekking in questione non è di certo fatto per escursionisti “occasionali”. Si attendono aggiornamenti sui soccorsi.

Bisogna tenere presente che d’estate il sole in montagna picchia più forte, ed affrontando una camminata con le temperature più calde del giorno, i rischi sono dietro l’angolo. Fondamentale è proteggere la testa ed adottare protezione solare sulla pelle, in particolare sul collo, mentre se il percorso è lungo e capita di trovarsi in marcia nelle punte di calore è meglio fermarsi e mettersi all’ombra per recuperare gli sforzi, assimilando acqua e sali minerali. Importante è lasciare evaporare il sudore e normalizzare la temperatura del corpo prima di mettersi in cammino. Stanchezza, mal di testa, nausea, leggera confusione e assenza di sudorazione sono le spie d’allarme di un colpo di calore. (Immagini di repertorio)