Un nostro lettore ci ha segnalato la presenza di un cane di piccola taglia, chiaro, con collare al Valico di Chiunzi, nel territorio di Tramonti. L’animale si trova ancora nei pressi della rotonda sulla strada provinciale, si presume che sia smarrito o abbandonato. Ci auguriamo che ritrovi il proprio padrone, sperando che non si tratti dell’ennesimo abbandono estivo di cani, un fenomeno barbaro che cresce in questi periodi, con lo scopo di “sbarazzarsi” del proprio animale per non avere grane durante il relax al mare o le vacanze.

Se qualcuno lo riconosce, vi preghiamo di contattare la fanpage di Positanonews.