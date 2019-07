Tramonti, per Brunetta una cena “da sorpresa” all’Agriturismo Antichi Sapori

Trovare un posto che coniughi tranquillità e cucina stellata in Costa d’Amalfi, può diventare semplice se si viene a Tramonti, specie se si è accolti nell’Agriturismo Antichi Sapori. Questo piccolo angolo di paradiso, ha ricevuto ieri un ospite “onorevole”, ovvero il deputato Renato Brunetta.

L’ex Ministro della pubblica amministrazione ha eletto Ravello come il suo buen retiro, da grande appassionato della Divina. Nella serata di ieri Brunetta si trattenuto a cena con amici e la moglie Titta Giovannoni nella bellissima tenuta, coccolati dall’estasiante cucina di chef Giuseppe Francese e dalla sua consorte Antonietta Mandara, eccezionale sommelier. L’economista si è reso disponibile anche per una foto con lo staff del locale.

Brunetta è un habitué di Tramonti, in passato ha fatto visita ai suoi eventi, che promuovono i prodotti del territorio. Il deputato di Forza Italia in quelle occasioni espresse grande apprezzamento per l’enogastronomia di Tramonti, avendo grande considerazione per l’operosità della sua gente.