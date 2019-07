Tragedia a Capaccio Paestum. Una donna di 53 anni si suicida impiccandosi nella sua abitazione

Capaccio Paestum. Una tragedia ha scosso l’intera città del Cilento. Una donna di 53 anni si è tolta la vita impiccandosi con un foulard nel bagno della sua abitazione. A fare la drammatica scoperta è stato uno dei suoi due figli. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi ed il personale del 118 è giunto sul posto, ma per la donna non c’era più nulla da fare. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri della compagnia di Agropoli per indagare sulla vicenda. Al momento non si conoscono i motivi che hanno portato la 53enne ha compiere questo gesto estremo anche se sembra che la donna fosse rimasta fortemente scossa da un episodio verificatosi pochi mesi fa quando decise di lanciarsi con il paracadute insieme ad un’altra persona. Per lei era andato tutto bene mentre l’altra persona era deceduta tragicamente.