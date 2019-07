Traffico in Costa d’ Amalfi, le associazione della petizione anti grandi bus non si fermano. Ecco il commento all’ordinanza on un post alla petizione

“Stop all’invasione dei pullman Gran Turismo lungo la Statale 163 Amalfitana” arrivata a 9.600 firme.

L’ordinanza-ponte, che entrerà in vigore “nell’attesa della ZTL territoriale è frutto di un’intesa tra i comuni di Amalfi, Atrani, Cetara, Positano, Praiano, Ravello e Vietri sul Mare, raggiunta in ragione delle esigenze socio-economiche e di mobilità del territorio”.

Il nuovo accordo quadro prevede specifiche prescrizioni per la regolamentazione della circolazione sulla Strada Statale 163, in modo da adeguarla non solo all’ordinanza Anas, ma anche alle indicazioni individuate e contemperate dagli amministratori locali. Alla conferenza stampa hanno partecipato il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, i sindaci di Amalfi, Cetara, Positano, Praiano, Ravello e Vietri sul Mare, e i funzionari delegati di Anas e della provincia di Salerno.

“La nuova ordinanza non è esattamente ciò che chiede la presente petizione – si legge nell’aggiornamento del Coordinamento Associazioni Costiera Amalfitana-. C’è ancora molto lavoro da fare per rendere la Costiera amalfitana davvero un territorio Unesco dove il “turismo sostenibile” sia la migliore salvaguardia per tutti, perché fonte di economia circolare, che guarda alle esigenze dei cittadini e di chi visita questa terra. Il benessere deve andare di pari passo con la tutela e la sicurezza, con la vivibilità dei suoi cittadini e dei visitatori”.

“E fa anche riflettere molto la mancanza di unità tra le tredici amministrazioni comunali, tanto che i comuni di Maiori e Minori non hanno firmato gli “accordi quadri” – si legge sempre nella nota-. E quali saranno gli effetti di questa scelta, se non il solito caos? Ci sarebbe da porre ad ogni primo cittadino una semplice domanda: Ma che idea avete del futuro della Costiera amalfitana?”