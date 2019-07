Traffico bloccato in direzione Sorrento. Lunghe code nella galleria di Pozzano

Il weekend non poteva cominciare in modo “migliore”. Non sono nemmeno le 10 che il traffico è già all’impazzata da questa mattina.

Il mese d’agosto si avvicina e con esso le ferie che portano tutti qui sulla costiera. Traffico paralizzato nella galleria di Pozzano in direzione Sorrento.

Lunghe code che arrivano fino allo sbocco per la spiaggia di Seiano.

Consigliamo l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi o armarsi di tanta pazienza: il fine settimana è appena cominciato.

Grazie a Peppe Coppola che ci tiene sempre aggiornati in tempo reale!