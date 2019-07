Torre del Greco. Vacanze fatali per un 83enne, stroncato da un infarto mentre passeggiava sul litorale di Gallipoli. Inutili i soccorsi

Nella tarda mattinata di ieri un uomo di 83 anni di Torre del Greco è morto improvvisamente mentre passeggiava sul litorale di Rivabella a Gallipoli dove si trovava in vacanza. A quanto pare l’anziano si è improvvisamente accasciato sul bagnasciuga. Immediatamente soccorso dal bagnino del lido e da alcuni bagnanti tra i quali anche un medico. Sono state praticate le tecniche di rianimazione ed è stato utilizzato il defibrillatore presente nella struttura con la speranza di salvare la vita all’uomo ma, purtroppo, non c’è stato nulla dare. Quando sul posto è arrivato il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’83enne, con molta probabilità stroncato da un infarto. La salma è stata restituita ai familiari per i funerali.