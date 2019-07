Tordigliano terra di nessuno inquinamento via mare e a terra bruciano plastica. A Massa Lubrense sul mare dubbi GORI, Meta mai così pulita. Un punto sul mare della penisola sorrentina di Positanonews, questo significa su presupposti che conosciamo. Cominciamo da Tordigliano di Vico Equense , spiaggia caraibica sul versante della Costa d’ Amalfi, fra Positano e Piano di Sorrento. Qui ci segnalano sporcizia ed eliminazione fai da te con persone che brucerebbero anche la plastica, a mare invasione quotidiana e non sappiamo se consentita da Parco Marino di Punta Campanella, ma bastano queste foto postate sul gruppo della “Grande Onda”, ma possiamo dire che ogni giorno passiamo sulla S.S. 163 Amalfitana dalla Costiera amalfitana alla Penisola Sorrentina e Tordigliano sembra un porto di mare.

Sulla GORI silenzio di tutta la stampa online e dei social network, ma ci arrivano molti dubbi sul suo operato, in particolare a Massa Lubrense, si parla spesso del depuratore di Marina di Cantone, nella baia di Nerano, condotte che non ci risultano essere collegate a Punta Gradelle, non si può certo imputare tutto alle barche. Siamo in un’area turistica che è esplosa all’inverosimile con un sistema fognario di mezzo secolo fa e diversi ancora senza impianti. Un controllo generale dal sindaco Balduccelli e dalla GORI è stato fatto? O sono chiacchiere al vento come le tante promesse di sistemazione di fogne nere, bianche e di tutti i colori? Intanto i cittadini si vedranno a breve belle sfogliatelle con costi dovuti alla gestione del depuratore di Punta Gradelle che serviranno a pagare tutto e tutti coloro che ruotano in questa struttura. I sindaci pro acqua pubblica che fine hanno fatto? Lo dovranno dire ai cittadini che si vedranno arrivare le prossime bollette .