Tommy Hilfiger torna in Costiera: tappa alle Ceramiche Cosmolena di Ravello

E’ tornato ancora una volta in Costiera Amalfitana lo stilista americano Tommy Hilfiger. Quest’ultimo è arrivato alcuni giorni fa con il suo lussuosissimo yacht Flag e ha fatto tappa, come in passato, a Ravello. Tra le sue mete nella città della Musica, c’è stata la ditta Ceramiche Cosmolena, storica azienda di via della Marra fondata sessant’anni fa da Cosmo Di Palma e Maddalena Donatantonio. Hilfiger non ha resistito alle creazioni fantastiche presenti.

Hilfiger è nato il 24 marzo del 1951 ad Elmira, un piccolo paese alla periferia di New York. La sua carriera inizia nel piccolo, nel 1969, mentre frequenta la Elmira Free Academy, quando con un capitale di 150 dollari e venti paia di jeans comincia la sua carriera di vendita al minuto.

Diplomatosi, preferisce non proseguire gli studi, ma continuare la strada intrapresa nel mondo della moda lavorando nei magazzini Brown’s, filiale di un negozio di New York City, dove inizia a disegnare capi “ad personam”, soprattutto jeans e pantaloni a zampa di elefante, seguendo le richieste e i desideri dei suoi clienti. In breve tempo apre un negozio nel centro di Elmira, che chiama People’s Place; sebbene fosse diventato un negozio di culto, soprattutto fra i giovani, che ospitava frequentemente DJ Contest e musica dal vivo, spesso molte persone gironzolavano senza comprare niente.

Hilfiger è ormai uno stilista affermato in tutto il mondo: nel 1998 ha ospitato la cantante Aaliyah al suo Fashion Show in Giamaica. Nel 2000 segnali di crisi: per la prima volta le vendite scendono e viene deciso un rebranding.Nel 2002 la CBS, un canale televisivo americano, trasmette un reality show, The Cut, in cui sedici concorrenti si sfidano per un posto di designer nell’azienda di Tommy Hilfiger; alla fine vince Chris Cortez.

Nel 2007 Hilfiger ha venduto la sua attività per 1,6 miliardi di dollari, 16,80 $ ad azione, alla Apax Partners, una società di investimenti privata. Nel marzo 2010 nuova vendita: l’azienda è acquisita per 3 miliardi di dollari da Phillips Van Heusen, proprietario di Calvin Klein.

Foto gentilmente concessa dalle Ceramiche Cosmolena.