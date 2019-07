Tommaso Paradiso (TheGiornalisti), bloccato nel traffico “Ma sti bus fateli più piccoli , che c.”

Amalfi. Bloccato nel traffico della Costiera Amalfitana anche Tommaso Paradiso, front man del gruppo The Giornalisti.

l frontman della band “TheGiornalisti” , dopo esser venuto comodamente via mare da Positano, dove è stato con la nota imprenditrice di moda Carolina Sansoni, fino ad Amalfi, si è trovato bloccato fra Atrani e Ravello a Castiglione

Il suo commento in una “storia” di instagram che riproduciamo sotto

“C.. Ma come si può far circolare dei mega pullman sulla Costiera Amalfitana? Fateli più piccoli, stessi prezzi ma più piccoli.. Che c.»

Non poteva mancare il nostro Ingegner Christian De Iuliis con le sue battute famose

«Tommaso Paradiso bloccato nel traffico a Castiglione trova il tempo di mandare un vocale di 35 minuti. Rimasto a lungo fermo in coda, il frontman del gruppo “The Giornalisti” è riuscito a migliorare il suo record che era di “soli” 10 minuti».

Intanto il provvedimento del Prefetto di Salerno è stato bloccato da una caterva di ricorsi, l’ANAS, e gli albergatori, contrari alle targhe alterne che sono state messe non si sa come in un provvedimento chiesto dalle associazioni con quasi 10 mila firme solo contro i grandi bus turistici e le deroghe al senso unico e i TPL autorizzati dalla Regione Campania..

E che c.. direbbe qualcuno dei firmatari, dopo diecimila firme ci vuole Tommaso Paradiso a dirvelo che almeno i grandi bus vanno eliminati dalla Statale Amalfitana?