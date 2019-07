Tenent il film di Nolan al via. Riprese dalle 4 di notte, Villa Cimbrone a Ravello chiusa, poi Amalfi. I RETROSCENA «Tenent» il film di Christpher Nolan prodotto dalla Worner Bross che si gira in Costiera amalfitana è cominciato. Dopo la giornata di ieri a Maiori per le comparse questa mattina alzataccia per l’inizio alle 4 del mattino, poi primo ciack a Ravello . Una intera città coinvolta con oltre 100 comparse, arrivati nella Città della Musica, si sono dovute incamminare per Villa Cimbrone, chiusa al pubblico per l’occasione, dove si sono girate molte scene.

Quartier generale del film è l’Auditorium Oscar Niemeyer, poi ci saranno scene anche all’hotel Caruso . Ad Amalfi le scene sulla darsena e la sede di riferimento le scuole elementari . Ad Amalfi le scene si sono girate sulla darsena nel pomeriggio e anche sul “Planet Nine”, lo yacht ormeggiato a Salerno ora in rada .

La Capitaneria di Porto ha seguito le riprese e protetto lo yacht da indiscreti, a Maiori ci sono sei gommoni al servizio della produzione. Preso anche tutto il parcheggio “San Lorenzo” per camion, pagate tutte le spese a cento comparse. Insomma sarà sicuramente uno dei film più costosi di Hollywood in Italia.

Tenet è un film d’azione con uso di armi, anche se finte, che sono state soggette all’autorizzazione dei carabinieri. Protagonista del film è John David Washington (BlacKkKlansman) a cui si sono aggiunti Aaron Taylor-Johnson e Kenneth Branagh che torna con il regista dopo Dunkirk. Con loro sul set ci saranno anche Clémence Poésy (Tito e gli alieni), l’attrice indiana Dimple Kapadia, Michael Caine, Elizabeth Debicki e Robert Pattinson. La colonna sonora, invece, sarà composta da Ludwig Göransson, autore premio Oscar lo scorso anno per le musiche di Black Panther.