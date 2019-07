Itinerario enogastronomico nella Teggiano del principe Antonello Sanseverino.

Nel 1480 Antonello Sanseverino, principe di Salerno e Signore di Diano sposa Costanza, figlia di Federico da Montefeltro, il grande Duca di Urbino, e insieme si recano in visita a Diano (odierna Teggiano) dove per l’occasione l’intero feudo contribuisce ad organizzare grandiosi festeggiamenti in loro onore.

Percorrendo le antiche stradine ci si imbatte in fedeli ricostruzioni di ambientazioni e vecchi mestieri come il fabbro, il vasaio, lo scalpellino, il vetraio, il cuoiaio, le ricamatrici e tessitrici, lo scrivano e lo speziale.

E poi ancora il corteo nuziale, gli sbandieratori, gli armigeri, i trombonieri, saltimbanchi e giocolieri e le melodie antiche allietano i presenti durante la serata.

Le antiche taverne accolgono tutti con le loro pietanze medievali rigorosamente preparate con prodotti locali.

