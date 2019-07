Lodevole iniziativa della “Casina dei Capitani” in Meta in collaborazione con “La Grande Onda”.

La salvaguardia dell’ambiente ed in particolare del nostro mare, resta uno degli obiettivi più ambiti dalla “Casina dei Capitani” in Meta e dalla “Grande Onda” che hanno congiuntamente preso l’iniziativa di distribuire su diverse spiagge della penisola, gratuitamente, una taschina portacicche di sigarette ai “bagnanti fumatori”. Questo nell’intento di evitare che i mozziconi restino ad inquinare arenili e scogliere finendo poi purtroppo anche in mare.