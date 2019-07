Suscita indignazione e rabbia la foto di una coppia canadese che, dopo aver ucciso un leone, si bacia davanti alla preda

La coppia canadese Darren e Carolyn Carter è andata a caccia grossa in Africa ed è riuscita ad uccidere un leone di grandi dimensioni. Dopo aver conquistato la preda i due hanno deciso di festeggiare il momento scattandosi una foto mentre, accovacciati dietro il leone morto, si scambiano un bacio. Darren e Carolyn svolgono entrambi il lavoro di imbalsamatori e per loro non è stato per nulla complicato catturare ed uccidere l’ambita preda poiché il leone non viveva in stato di libertà nella savana bensì in cattività. La foto è stata pubblicata su Facebook accompagnata da queste parole: “Duro lavoro sotto il sole del Kalahari…ben fatto. Un leone spaventoso”. L’immagine ha scatenato molte polemiche e tantissimi sono stati i commenti contenenti insulti verso la coppia al punto da rendere necessario la rimozione della foto. Quello che rende tutto ancora più oltraggioso è proprio il fatto che l’animale si trovasse in uno spazio recintato non avendo, quindi, la possibilità di difendersi e salvarsi la vita.