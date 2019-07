Sul treno Napoli-Sorrento rumeno di 24 anni deruba un turista facendolo cadere, arrestato dai carabinieri

Ancora un episodio di delinquenza a bordo di un treno della Circumvesuviana partito da Napoli e diretto a Sorrento. All’altezza della stazione di Ercolano Scavi un rumeno di 24 anni, dopo aver preso di mira un turista statunitense di 65 anni, è riuscito a sottrargli il portafogli. Non contento ha strattonato il malcapitato facendolo facendolo cadere al suolo. Alla fermata di Ercolano Scavi il turista è sceso dal treno e, ancora scosso per quanto accadutogli, si è rivolto al personale della stazione per chiedere aiuto. Un vigilante ed una guardia giurata sono riusciti a fermare il ladro ed hanno avvisato i carabinieri che sono giunti immediatamente sul posto. Il rumeno, già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto e verrà processato per direttissima.