Stromboli “Eruzione come una cannonata, ma sono eventi periodici”. Annamaria Ferrara di Positano a Positanonews dallo splendido Hotel Ossidiana, che gestisce col marito di Amalfi Giovanni Nolli, una delle migliori e meglio organizzate strutture alberghiere delle Eolie, le isole della Sicilia più amate nel mondo, che la famiglia Ferrara, nota e stimata per l’attività nella moda come Cix, gestisce da oltre un quarto di secolo.

“L’evento è stato ingigantito dai media purtroppo per la morte del giovane escursionista che è salito da Ginestra, ma noi, che siamo qui da oltre venti anni, e gli isolani non ci siamo spaventati – dice Annamaria -, questa mattina sono stata chiamata dal GR1, poi giornalisti francesi e tedeschi. In verità il fenomeno è periodico e già ci sono tantissimi turisti che si recano in mare per assistere alla Sciara del fuoco , lo spettacolo della lava che finiva in mare».

Lo tsunami? Arriva fino alla Costiera amalfitana , secondo alcuni è arrivato nel Cilento ..”Se c’era doveva verificarsi subito – dice Annamaria Ferrara -, dicono che sia arrivato l’effetto fino al Cilento , ma li hanno il Marsili, nel 2002 c’è stata un’onda anomala, ma questo è tutto , sono eventi periodici , questa volta un pò più forte, ma già successo simile, la vita riprende normalmente.”