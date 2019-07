“Stop alla vendita di biglietti nella nostra strutture!” Abbac cessa la collaborazione con l’EAV

I continui disservizi della Circumvesuviana hanno fatto stancare anche l’Abbac: “Da questo momento comunicheremo ai nostri associati di sospendere la vendita diretta dei biglietti Eav da parte delle nostre strutture”. È l’iniziativa di Sergio Fedele, delegato per la penisola sorrentina di Abbac, l’associazione dei titolari di attività extralberghiere.

L’accordo dello scorso ottobre, quindi, salterà nono solo a causa dei continui disservizi della Circumvesuviana, ma anche per l’annullamento delle corse notturne estive in costiera sorrentina e per il silenzio del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, sulla richiesta di convocare un Tavolo permanente sull’accessibilità e sul trasporto in penisola sorrentina.