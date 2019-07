Sorrento. Vallone dei Mulini, Luigi Garbo “Quanta ipocrisia, perchè non sono intervenuti prima”

Sorrento. La discussione sul Vallone dei Mulini divide la penisola sorrentina fra contro , chi ci vede una speculazione e la possibilità della trasformazione dell’unicum del Vallone dei Mulini, e a favore, fra chi ci vede un intervento che salva dal degrado e abbandono questo spazio. Fra gli interventi merita spazio Luigi Garbo, apprezziamo , noi di Positanonews, le sue foto e il suo amore per la sua terra, è vicino a Mario Gargiulo, ma questo intervento non sappiamo se prenderlo come politico o semplicemente una riflessione “Quanta ipocrisia e disinformazione, anche io amo questo luogo così come è, ma un po di “onestà” intellettuale sulla questione “recupero” e futura destinazione non guasterebbe, se invece si è prevenuti verso l’attuale proprietario (sorrentino) è tutto un altro discorso; forse sarebbe stato meglio se fosse arrivato un magnate russo o altro ricco straniero ad acquistarlo.

Tutte ragioni più che valide, quelle di chi si preoccupa, secondo le varie sensibilità personali, mi sembra, però, che a molti sfugge il fatto che “purtroppo” il Vallone dei Mulini di Sorrento è sempre stata una proprietà privata, mai nella sua storia è stato patrimonio pubblico.

Perché in decenni o secoli di storia le tante amministrazioni comunali che si sono succedute non hanno pensato di vincolarlo o acquisirlo?

Anche a me piace ed affascina così come è il Vallone, ma onestamente credo che un privato “sub lex” abbia il diritto di utilizzare al meglio la propria proprietà; ribadisco “sub lex”, ovvero “sotto la legge”. Ritengo ipocrita e pretestuosa la posizione di certe persone, che oggi si ergono a paladini e difensori del Vallone, che in passato nulla hanno fatto pur ricoprendo cariche pubbliche in città.

Comunque, spero che le competenti Soprintendenze pongano un qualche vincolo e il Mulino venga recuperato dal punto di vista statico senza stravolgerlo dal punto di vista paesaggistico e iconografico.”