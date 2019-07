Sorrento, un fenomeno che fa riflettere: Ogni 1000 abitazione più di 200 sono B&B. Inferiori i dati degli altri comuni della Penisola

Sorrento. Come riporta Infodata, i B&B sono circa 400 in Penisola Sorrentina, di cui più di 200 si trovano a Sorrento (dati aggiornati al giugno 2019).

Al primo posto c’è Massa Lubrense che può contare 222 strutture ogni 1000 abitazioni. Segue poi Sorrento con 208,8 B&B, decisamente I numeri più eclatanti se consideriamo unicamente la Costiera Sorrentina.

Più bassi le cifre degli altri comuni: a Sant’Agnello il rapporto è di 76,3 su 1000, a Meta 55,7. All’ultimo posto si classifica Piano di Sorrento con 53.

Se allarghiamo l’orizzonte, il primato in Campania spetta ai comuni di Praiano e Positano, dove di fatto più della metà delle case sono B&B. Chiaramente si tratta di dati approssimato per difetto in quanto mancano le attività non registrate sul portale Aitbnb e quelle (eventualmente) abusive. Tutto ciò però ci fa riflettere sul fatto che si tratti di un fenomeno in continua espansione e che non può essere più sottovalutato.