Sorrento, turista infortunato ai Bagni della Regina Giovanna: soccorso da Capitaneria e 118

Questa mattina un uomo di circa 45 anni della Repubblica Ceca, ha richiesto l’intervento dei soccorsi in seguito ad un grave infortunio alla caviglia nei pressi dei Bagni della Regina Giovanna. Dopo la segnalazione telefonica alla Sala Operativa, la Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia ha disposto l’immeditata uscita della motovedetta SAR della Guardia Costiera 858 destinata al soccorso e ricerca a mare, per dare eventuale assistenza via mare.

La Guardia Costiera e del 118, nel frattempo sono giunti in località Marina Piccola, a Sorrento, hanno preso in carico il turista giunto da mare sul gommone. Il personale medico ha preferito far evacuare lo stesso via terra per prestare le prime cure e successivamente trasferirlo presso l’ospedale più vicino. L’uomo aveva la caviglia immobilizzata, ma fortunatamente non è niente di grave, ha accusato solo grande spavento.