Sorrento, tremendo incidente in località Sottomonte: motociclista si scontra con un’auto

Altro tremendo incidente a Sorrento, località Sottomonte. Un centauro si è scontrato frontalmente con un’automobile. Da quanto si sa, pare che il motociclista, che viaggiava diretto a Sorrento, stesse sorpassando quando non ha potuto evitare una vettura che viaggiava in senso opposto. Sul posto sono intervenuti glia genti della Polizia Municipale e i Carabinieri. Ad avere la peggio nell’impatto è stato il centauro che è stato portato via in dai sanitari del 118: dopo l’arrivo a Sorrento, l’uomo è stato portato a Napoli, dove ora è ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto sono presenti anche telecamere di videosorveglianza: queste saranno determinanti per capire le dinamiche del terribile incidente. Tanti i commenti sui social da parte degli utenti: “A Sorrento dovrebbero tutti guidare con più prudenza -scrive qualcuno- E’ diventato impossibile guidare. Nessuno rispetta i limiti di velocità e spesso sono distratti con i cellulari”.

Foto di Giuseppe Caputo.