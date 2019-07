Sorrento. Successo per la Notte d’ Arte, la soddisfazione di Massimo Coppola. Su PN migliaia di foto . Positanonews, il primo quotidiano online nativo della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, ha seguito tutta la notte questo grande evento con diretto, foto, video , su facebook, instagram, twitter, you tube, ma anche whatsapp e telegram, e su tutti i nostri canali sui social network .

30 manifestazioni dislocate in 20 location, per un’iniziativa promossa dall’assessorat o al Marketing Territoriale del Comune di Sorrento, in collaborazione con la Fondazione Sorrento, il Museo Correale di Terranova e numerose associazioni culturali del territorio. Artisti di strada, musica, arte e cultura hanno animato chiese, musei, piazze ed altri spazi pubblici di Sorrento.

Grande evento anche a Villa Fiorentino, dove si tiene la mostra di Matisse, col primo appuntamento del Lemon Jazz, ricordiamo lunedi alle 10 anche un Master class con gli studenti dell’artistico, che apprezziamo perchè si crea una maggiore trasmissione culturale col territorio.

Villa Comunale era a dir poco straordinaria per vitalità, il Chiostro illuminato uno spettacolo e la soddisfazione dell’assessore Coppola è stata in ripresa in diretta.