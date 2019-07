Sorrento, stupro nel locale: sarà battaglia sulle intercettazioni

“Sarà una battaglia a colpi di intercettazioni e testimonianze.” Lo scrive il giornalista de Il Mattino, Ciriaco Viggiano, facendo il punto sulla districata vicenda, riguardante le violenze avvenute tra le mura del ristorante “I giardini di Tasso”, in pieno centro storico di Sorrento. Si vuole fare chiarezza su quel che accadde nella notte 12 novembre 2016, dove in questo caso di presunta violenza e traffico di droga è incappata una 22enne di Piano di Sorrento, che sarebbe stata narcotizzata con il Ghb dal proprietario, il 57enne Mario Pepe, con la complicità della 23enne Chiara Esposito, entrambi di Sorrento arrestati dalla Polizia lo scorso 4 dicembre.

IL CONSULENTE

Ieri, davanti al Tribunale di Torre Annunziata, un altro round del duello tra Procura e difesa durante il quale è stato assegnato a un consulente l’incarico di trascrivere le intercettazioni svolte durante le indagini. Tecnicamente si parla di accertamento fonico-trascrittivo: entro il 12 settembre l’esperto nominato dal Tribunale dovrà ascoltare le telefonate captate e trascriverle in modo che possano essere utilizzate durante il processo. Si tratta di un compito di estrema importanza visto che sono centinaia le conversazioni dalle quali, secondo inquirenti e investigatori, emergono dettagli decisivi sul traffico di droga e sulla presunta violenza sessuale che Pepe ed Esposito avrebbero perpetrato ai danni della 22enne di Piano. Comprendere il contenuto e il significato di quelle telefonate sarà fondamentale per fare luce sui fatti. Altrettanto importanti saranno le testimonianze attese durante il processo. Il pm Emilio Prisco e l’avvocato della parte civile Sergio De Simone, infatti, hanno chiesto l’esame della persona offesa e dei due imputati. Davanti ai giudici sfileranno Pepe ed Esposito, assistiti rispettivamente dai penalisti Raffaele Chiummariello e Francesco Cappiello, ma anche tossicologi, la madre e l’ex fidanzato della vittima, l’amico che avrebbe informato quest’ultima dell’esistenza di alcune foto che la ritraevano nuda nel ristorante «I giardini di Tasso» e altre persone che hanno avuto un ruolo nella vicenda.

L’ORGANIZZAZIONE

Nel frattempo prosegue l’indagine sull’organizzazione con base tra Castellammare e Torre Annunziata, che avrebbe rifornito di droga decine di consumatori tra la città stabiese e la Costiera. Incluso lo stesso Pepe, nel cui locale si sarebbe fatto più o meno regolarmente uso di stupefacenti e al quale vengono contestati 5 episodi di cessione di cocaina. Pochi giorni fa il Tribunale della libertà di Napoli ha disposto i domiciliari per Roberto Cesaro ritenendo che non sussistessero i presupposti perché l’uomo rimanesse in carcere: al 46enne stabiese, arrestato a fine maggio insieme ad altre sei persone e difeso dall’avvocato Danilo Di Maio, la Procura contesta oltre 30 episodi di vendita di cocaina.