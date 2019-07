Sorrento, spiaggia di San Francesco: mancano bandiere segnalazione e kit d’assistenza

Piccoli problemi alla spiaggia di San Francesco a Sorrento. Ci sono arrivate alcune segnalazioni circa delle mancanze che dovrebbero essere colmate: in particolare si parla dell’assenza di bandiere di segnalazione del bagnino di salvataggio e mancanza di kit di assistenza per i bagnanti.

Le bandiere di segnalazione sono a tutti gli effetti uno degli strumenti del lavoro del bagnino di salvataggio anche se spesso non vengono prese in troppa considerazione dai bagnanti. Secondo l’Ordinanza di Balneazione della Capitaneria hanno funzioni di indicare sorveglianza. Anche in assenza di sorveglianza dovrebbe essere presente la bandiera gialla e rossa.

Oltretutto, come dimostra la foto, risulta esposto il cartello della Bandiera Blu conseguita lo scorso anno, nel 2018, e non quella conseguita quest’anno. Nonostante sia stato raggiunto l’ambito riconoscimento per due anni di fila, il cartello aggiornato non viene esposto.