Sorrento, sindaco Cuomo incompatibile per CdA Fondazione: la nota di Ivan Gargiulo

Il sindaco Giuseppe Cuomo sarebbe incompatibile per il suo ruolo nella Fondazione Sorrento. A porre la questione è il consigliere e segretario cittadino del PD, l’avvocato Ivan Gargiulo, indirizzando una nota al Presidente del Consiglio Comunale Luigi Di Prisco e alla Segretaria Generale. In seguito al sindacale n. 11 del 16 luglio scorso, col quale Cuomo ha nominato nel CdA della Fondazione, l’armatore Gianluigi Aponte, l’avvocato Gaetano Milano e sè stesso.

“Il decreto in oggetto, con il quale il Sindaco si è autonominato componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sorrento, – scrive Gargiulo – viola, a mio parere, i criteri fissati in materia dal Consiglio Comunale con delibera n. 67/15 e costituisce, per il primo cittadino, causa sopravvenuta di incompatibilità ex art. 63 del TUEL. Chiedo pertanto alle SS.VV., di operare le opportune verifiche e attivare, per quanto di competenza, la relativa procedura di contestazione prevista dall’art. 69 del d.lgs. 267/2000.”

Il Comune è per la Fondazione Sorrento ente fondatore, quindi in virtù di tale partnership istituzionale ed economica, che permette lo svolgimento di attività sociali, artistico-culturale e di promozione del turismo, pone in conflitto il primo cittadino con il suo nuovo ruolo nella Fondazione, secondo le norme statutarie del comune. Viene così sollevato un problema di sopraggiunta incompatibilità del Sindaco. Il clima politico si infiamma in vista delle elezioni del 2020, con Cuomo che dovrà sceglie se rinunciare a questo incarico o guardare oltre, in questi ultimi dieci mesi di sindacatura.