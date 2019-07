Sorrento, Sant’Agnello. Coppola e Gargiulo all’EAV a Napoli

Il vice sindaco di Sant’Agnello Giuseppe Gargiulo e l’assessore del Comune di Sorrento Massimo Coppola hanno fatto sentire la voce della penisola sorrentina negli uffici della giunta regionale della Campania. Il tema dell’incontro è stato ovviamente la situazione trasporti con il management dell’Eav sul banco degli imputati. I due esponenti politici seppure non hanno deleghe e responsabilità in materia di mobilità e trasporti si sono rimboccati le maniche e si sono recati dagli uomini di De Luca a manifestare tutto il dissenso del territorio verso la politica regionale dei trasporti. I responsabili regionali si sono impegnati a istituire nuove corse Sorrento – Napoli e a consegnare entro fine anno i treni nuovi, i primi convogli dovrebbero arrivare entro due mesi. Ma Coppola e Gargiulo non si sono detti soddisfatti, sottolineando anche la mancanza di sicurezza nelle stazioni e sui treni.