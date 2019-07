Sorrento, ritorna la “Notte d’Arte”: domani eventi in 20 location – PROGRAMMA

Torna a Sorrento la Notte d’Arte, con artisti di strada, musica, arte e cultura ad animare chiese, musei, piazze ed altri spazi della Città del Tasso. Domani 6 luglio, un ampio cartellone di oltre 30 eventi, saranno ospitati in 20 location, che sono state individuate per questa kermesse estiva promossa dall’assessorato al Marketing Territoriale del Comune di Sorrento, in collaborazione con la Fondazione Sorrento, il Museo Correale di Terranova e le associazioni culturali del territorio.

“Notte d’Arte è un momento per scoprire o riscoprire i tanti luoghi della nostra città, che sanno incantare turisti e visitatori, ed offrire una grande occasione di intrattenimento di qualità, degno di una città a vocazione internazionale come Sorrento – così l’assessore Massimo Coppola -. Dopo il successo raccolto lo scorso anno, abbiamo deciso di riproporre l’evento. Cittadini ed ospiti potranno godere di un ricchissimo programma di appuntamenti che spazia tra i generi più disparati, dall’arte circense alla fotografia, dalla gastronomia ai concerti di musica classica e jazz, ospitati in luoghi simbolo del patrimonio artistico e culturale di Sorrento, come il Chiostro di San Francesco, il Museo Correale o Villa Fiorentino, che resteranno aperti fino a notte fonda. È un progetto nel quale crediamo, finalizzato a catalizzare l’attenzione di nuovi segmenti di turismo, sempre più importanti per l’economia locale”.

“Come Fondazione Sorrento abbiamo sempre puntato sulla grande arte per offrire a residenti e turisti l’opportunità di ammirare le opere dei maestri del Novecento – ha sottolineato l’amministratore delegato della Fondazione Sorrento, Gaetano Milano – Per questo abbiamo dato subito la nostra disponibilità a partecipare a questa seconda edizione di Notte d’Arte durante la quale Villa Fiorentino resterà aperta fino alle 2.00 per consentire di visitare la mostra dedicata ad Henri Matisse, uno dei principali appuntamenti culturali italiani dell’anno. Per gli amanti della musica, invece, nel parco della Villa ospiteremo la prima serata del Lemon Jazz Festival 2019 con il concerto del duo Tuck & Patty. Questo secondo evento è ad ingresso gratuito”.

“Il Museo Correale prenderà parte alla lunga notte bianca dell’evento “Notte d’Arte” con il suo prezioso patrimonio artistico, quale occasione per partecipare a una serata culturale all’insegna di arte e bellezza, al fine di scoprire e apprezzare ancora di più la ricchezza delle sue collezioni – dichiara il direttore del Museo Correale Filippo Merola – È senza dubbio uno degli appuntamenti culturali di maggior rilievo con l’obiettivo di valorizzare l’arte e la cultura”. “Il Museo ha aderito con entusiasmo alla seconda edizione di “Notte d’Arte”, – aggiunge il presidente del Museo Gaetano Mauro – un format vincente che sicuramente ripeterà il successo della prima edizione, che vide l’affluenza di un numero elevato di visitatori. Il Museo resterà aperto fino alle 2 di notte per consentire a turisti e sorrentini di visitarlo gratuitamente e godere del grande patrimonio d’arte che detiene. Inoltre, per gli amanti della musica classica e napoletana sarà possibile, a pagamento, assistere ai concerti che si terranno alle 19 e alle 21 nella Sala degli Specchi”.

Notte d’Arte dunque prevede in programma momenti musicali, si segnalano infatti concerti di classica in programma presso le chiese Santa Maria della Pietà, San Paolo, Sant’Antonino, Santissimo Rosario e dell’Addolorata, di jazz in Villa Comunale, e di classica napoletana al Museo Correale di Terranova, con il sito già accessibile fino alle 2 di notte, per far sfoggio del proprio patrimonio storico e artistico. L’arte sarà protagonista anche alla Libreria Tasso, con un laboratorio tenuto dall’artista Vincenzo Stinga, alla Syart Gallery, con un’esposizione di opere di artisti contemporanei, mentre il chiostro di San Francesco e la Chiesa dell’Addolorata ospitano due mostre del fotografo Raffaele Celentano. Spazio ai bambini in piazza Angelina Lauro, con lo spettacolo “Il Giardino Incantato – Alice in Wonderland” e in piazza Tasso con l’arte circense dei Poliwedrici e del Bipolar Circus. Madonnari, campioni di freestyle, mimi e altri artisti di strada animeranno infine corso Italia, non senza una sosta in villa comunale e in villa Fiorentino per gustare prodotti di street food.

PROGRAMMA – “Notte d’Arte”

PIAZZA LAURO

– Il Giardino incantato Alice in wonderland, animazione per bambini, spettacolo clown, magia e bolle

– Laboratorio d’Arte a cura di Vincenzo Stinga e Libreria Tasso ore 19:30

PIAZZA TASSO

– Bipolar Circus ore 21:00 e 23:00

– Antonio Tremani Show ore 22:00 e 24:00

– I Poliwedrici comedy juggling ore 21:30 e 23:30

PIAZZA VENIERO

– Saturday Night Fever a cura di ASD Academy Musical & Danza e del centro polifunzionale della terza età Sorrento ore 19:00

PIAZZA S. ANTONINO

– Juggling Show ore 21:00 e 22:00

CORSO ITALIA (LARGO CATTEDRALE)

– Maestri madonnari ore 18:30

CORSO ITALIA

– Meno per meno Show from Puglia ore 21:00 e 22:00

– L’arte dell’immobilismo, statue viventi in bianco ore 21:00

– Luca Lombardo magia & trasformismo ore 22:00 e 23:00

– L’Aperol Spritz più grande d’Italia a cura di bar gelateria Primavera di A. Cafiero & Sorrento Bar Catering A. Coppola ore 01:00

– Campioni di Freestyle, soccer & roller blade ore 20:30 e 21:30

– Fire Show, la compagnia del fuoco

– Fachira

– Bolle di sapone show ore 22:30 e 23:30

VILLA COMUNALE

– Aperitivo in Villa

– Live band: Liberamente Dj Paco de Rosa

– Walking Time Jazz Quartet (Sergio Gargiulo, sax e flauto; Andrea Qualiano, organo hammond; Cassandra Rapone voce; Giovanni Vescera batteria)

– Gastronomia dal Gigante street food ore 18:30

VILLA FIORENTINO

– Henri Matisse, “Il sipario della vita” aperta fino alle 2:00

– Lemon Jazz Festival, Tuck & Patty in concerto

– Area street food ore 21:00

CHIESA S. MARIA DELLA PIETÀ

– Concerto dei Complice Armonia Ensemble (soprano I. Fiorentino; flauto traverso E. Marigliano; violino C. Russo e G. Fucito; clarinetto M. Tramparulo; violoncello V. Nunziata) ore 20:00

– Mostra di arte del ferro battuto a cura di Angelo Rebecchi fino alle 24:00

CHIESA DI SAN PAOLO

– Collezione di francobolli, Collezione Vaticano fino alle 24:00

BASILICA DI SANT’ANTONINO

– Concerto del soprano Valeria Ioviero ore 20:00

CHIESA DEL SS. ROSARIO

– Concerto del Cai Stabia Chorus Musica classica, napoletana ed alpina ore 18:30

– Concerto di musica classica, soprano Rossella Parisi, Maestro Carmela Fiorile ore 20:30

CHIESA DELL’ADDOLORATA

– Concerto dei Complice Armonia Ensemble (soprano I. Fiorentino; flauto traverso E. Marigliano; violino C. Russo e G. Fucito; clarinetto M. Tramparulo; violoncello V. Nunziata) ore 22:00

– Mostra fotografica “Gli italiani” di Raffaele Celentano fino alle 24:00

CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO

– Mostra fotografica “Memorie al vento” di Raffaele Celentano fino alle 02:00

MUSEO CORREALE DI TERRANOVA

– ingresso gratuito alle sale del Museo fino alle 02:00

– aperitivo di benvenuto

– concerto di musica classica napoletana “Opera e Lirica” ore 19:00 e 21:00 (info & prenotazioni 081.8781846

LARGO SAN FRANCESCO – SYART GALLERY

– international meetings of contemporary art ore 20:00

White Parade, “parata bianca itinerante” per tutte le strade della città