Sorrento, ramo di un pino cade in via degli Aranci

Un ramo si è staccato da un pino poco fa via degli Aranci, a Sorrento. Il pesante tralcio è caduto sul marciapiede, fortunatamente senza colpire pedoni, o mezzo in transito. L’albero sorge all’interno dell’aiuola che si trova all’altezza dell’incrocio con via Sant’Antonio.

Alcuni passanti dopo la caduta del ramo, hanno avvisato il comando della polizia municipale, ed alcuni agenti sono giunti a presidiare l’area, gestendo la viabilità. Vigili del Fuoco sono attesi per verificare se ci sia il rischio di altri cedimenti. La zona potrebbe essere interdetta al transito pedonale e veicolare in attesa delle perizie.