Sorrento il progetto fallito. Di chi è la colpa ?

Riceviamo e pubblichiamo

Constatiamo che Sorrento è invasa tutti i giorni, ad ogni angolo assistiamo impotenti a questo sfruttamento di minori, non so voi ma io che vivo la strada noto un incremento esponenziale di queste situazioni. Prima si accompagnavano con un minore, adesso minimo tre, sempre sospettosamente dormienti. Le Forze dell’ordine sono impotenti e non efficaci. Alcuni giorni fa ho avuto la piacevole notizia che era stato presentato un progetto finalizzato ad arginare tale fenomeno. Giuseppe Vittoria unica persona ad avere il titolo di Security Manager avvalendosi di guardie giurate, avrebbe assicurato con un controllo serratissimo del territorio al fine di scardinare un reato, come lo sfruttamento dei minori che si perpetra ogni giorno per tutta le strade di Sorrento nella totale assenza d’intervento delle Forze dell’ordine. Mentre per il passato, con il varo di un progetto obbiettivo, per i Vigili con relativo incentivo economico, quest’anno sembrava che per non distrarre i “nostri vigili” oberati di lavoro, si optasse per le guardie giurate. Al progetto messo in campo partecipavano La Fondazione Sorrento, il Comune, l’Associazione Albergatori e l’EAV. Purtroppo le mie aspettative e quelle dei sorrentini, sensibili a tale problema, hanno ricevuto la notizia che tutto è saltato. Bene noi cercheremo di sapere chi ha boicottato tale meritoria iniziativa e lo ricorderemo agli elettori alla prossima tornata elettorale, assegnando i voti a tutti i personaggi che si proporranno ad amministrare la città. Non abbiamo bisogno di grandi scienziati (ce ne sono) ma di gente che vive i problemi giornalieri frequentando i cittadini nei loro luoghi di lavoro, e persone disponibili e non abbarbicate nelle loro torri d’avorio.

Gargiulo Francesco Coordinatore Movimento Civico Conta anche Tu.