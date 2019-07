Sorrento. Piazza Tasso da salotto buono a terra di nessuno.

Riceviamo e Pubblichiamo.

Ennesima rissa in Piazza Tasso una volta il salotto buono di Sorrento. Anche i più estremi sostenitori di questa Amministrazione debbono convenire che un Sindaco che non ha l’Autorità di pretendere da chi è preposto alla tutela dell’ordine pubblico la sicurezza dei suoi cittadini, non è un Sindaco all’altezza e non ama il suo paese. Basta avere il coraggio d’imporsi con il Prefetto è PRETENDERE che la Piazza deve essere sorvegliata H 24. IN TEMA DI SICUREZZA DEL TERRITORIO, in forza dei maggiori poteri conferiti dall’art. 8 della legge n.14 del 2017:

– il sindaco, quale rappresentante della comunità locale, può adottare ordinanze dirette a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana; in particolare per tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti, anche con interventi in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche; in questa materia i Comuni possono anche adottare specifici regolamenti;

– per la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree urbane interessate da notevole afflusso di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, il sindaco può disporre con ordinanza non contingibile e urgente e per un periodo comunque non superiore a 60 giorni, limitazioni in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche; Volere e potere e adesso ci sono le Leggi che consentono una maggiore vivibilità sia per i turisti ma principalmente per noi sorrentini.