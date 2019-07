Sorrento piange Giulio Aiello. Purtroppo non ce l’ha fatta, fatale l’incidente a Sottomonte

Sorrento. Ancora una vittima della strada nella Città del Tasso. Purtroppo Giulio Aiello, giovane amato da tutti, non ce l’ha fatta. L’incidente di due settimane fa gli è stato fatale. 48 anni nella notte del 17 luglio è stato vittima di un incidente in località Sottomonte, al confine tra Sorrento e Sant’Agnello, dove , secondo le prime ricostruzioni , si è trovato delle auto di fronte e per evitarle si è scontrata con altra proveniente dall’altra corsia. La dinamica è comunque sottoposta alle indagini delle forze dell’ordine. Intanto piangiamo una giovane vita . Facciamo le condoglianze alla famiglia tutta.

Incidente Sottomonte