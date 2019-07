Sorrento, olio sulla carreggiata in Corso Italia: incidenti e turista ferita. Polizia Municipale interviene

Olio sulla carreggiata la scorsa sera a Sorrento, in Corso Italia. Non è ben chiaro se provenisse da un bus o da un automobile, ma l’olio era presente fino a Piazza Tasso e Piazza Sant’Antonino: sono stati almeno un paio gli incidenti verificatisi (a quanto sappiamo, non gravi, fortunatamente) e una turista straniera è scivolata ferendosi in modo lieve.

Sono stati poi avvertiti gli agenti della Polizia Municipale i quali sono intervenuti celermente, dirigendo il traffico in maniera tale da evitare che i veicoli potessero finirci sopra e segnalando la macchia. Successivamente la macchia d’olio è stata assorbita completamente.