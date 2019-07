Sorrento, Notte d’Arte seconda edizione. Assessore Massimo Coppola “Ci auguriamo sia un successo”. Ecco tutte le novità

Sorrento. Stamattina presso il Museo Correale si è tenuta la conferenza stampa per presentare la seconda edizione di Notte d’Arte, in programma il prossimo 6 luglio. Tanti gli appuntamenti che animeranno chiese, musei, piazze ed altri spazi pubblici di Sorrento. Positanonews era sul posto ed ha intervistato l’assessore Massimo Coppola, il quale ha rivelato che il numero degli eventi sarà maggiore rispetto alla prima edizione, accontentando tutte le fasce d’età. Per i bambini ci sarà il giardino incantato in Piazza Lauro, mentre per i giovani l’aperitivo al tramonto in Villa Comunale. Per gli amanti della musica ci saranno concerti di musica classica, senza dimenticare la mostra di Henri Matisse in Villa Fiorentino, oltre alle sale del Museo Correale.

Insomma l’obiettivo è quello di coinvolgere tutti i cittadini e coloro che si riversano in Penisola Sorrentina in questo clima festoso.