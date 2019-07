Sorrento. Michele Vitiello “Inchiesta su EAV per caos circumvesuviana” Ecco il post del giovane di Forza Italia di Sant’Agnello Sul caso EAV serve un’inchiesta ⤵️

🔹Che fine hanno fatto gli oltre 600 milioni 💰di euro stanziati dal governo Renzi per ripianare i debiti dell’Eav e farla ripartire senza problemi?

🔹Come è possibile che un’azienda pubblica alla quale sono stati -ripeto- AZZERATI I DEBITI dal Governo, registri il peggior consuntivo di produzione d’Europa? 😱🇪🇺

🏴‍☠️OGNI GIORNO gravissimi disservizi, corse cancellate, ritardi, aggressioni al personale e agli utenti, quotidiani atti vandalici alle stazioni e ai 🚂 treni.

Lunedì Armando Cesaro presenterà in Consiglio Regionale una proposta di legge per l’istituzione di una commissione di indagine conoscitiva sulla gestione fallimentare dell’Eav📉, ed in particolare della Circumvesuviana.

⚠️ #inchiestaEAV #degregoriodimettiti #subito 👎🏻