Questa sera grande festa a Sorrento con un calendario eventi molto vasto e ricco. Il clou con i fuochi d’artificio musicali a Marina Grande per Sant’Anna seguiti in diretta su Positanonews sulla pagina facebook ufficiale tanti video e foto con dirette.

Tra concerti, eventi e con lo spettacolo pirotecnico di Sant’Anna, questo ultimo giorno di luglio a Sorrento sarà veramente pieno di emozioni e momenti indimenticabili.

Tra i concerti di questa sera il concerto al Tramonto. Con il patrocinio del Comune di Sorrento, da un’idea del movimento “22 dicembre”, prosegue la seconda edizione di “Concerti al Tramonto”, rassegna nata dall’esigenza di offrire ai numerosi turisti ed ai cittadini di Sorrento momenti di musica della tradizione napoletana e nuove contaminazioni sonore in un contesto naturale,

nella location unica di piazza della Vittoria, dove si armonizza il binomio “note” musicali e “suggestione” del luogo.

Per il terzo appuntamento in programma questa sera, mercoledì 31 luglio alle ore 20, previsto il concerto di Alfabeto Runico Live. Alfabeto Runico è un progetto creato nel 2016 da tre musicisti di formazione classica, ma lontani dal mondo accademico, frequentatori di feste popolari e di anziani cantori, e già la formazione è atipica: due contrabbassi, viola e voce.

Il loro primo concerto è un delirio di musica e teatro che prende ispirazione da “Viaggio al Centro della Terra” di Jules Verne: una pergamena in un antico alfabeto li porta, vestiti da speleologi, alla scoperta di una serie di indizi che avrebbero poi costituito Alfabeto Runico, un trio alla ricerca costante di una forma originale per la copiosa eredità che il “Mare della vicinanza” (come veniva chiamato il Mediterraneo) ci ha regalato.

Brani della tradizione del Sud Italia riarrangiati in tempi dispari, introduzioni che hanno un forte sapore delle follie portoghesi del tardo Medioevo, danze klezmer che rimandano alla festa, composizioni originali in dialetti, lingue differenti, il concerto è un mosaico “geopoetico” che affascina lo spettatore travolgendolo in un caleidoscopio di stili (jazz, reggae, pop, folk). Lo scorso anno hanno partecipato ai più importanti festival nazionali ed internazionali, ed anche quest’anno hanno in programma date in tutta Europa.

Si proseguirà con il concerto di Gabriella Martinelli in occasione del Sorrento Incontra . L’artista, cantautrice e canta storie, lo fa con ironia e con la sua voce importante, racconta i luoghi, i suoni e i colori che hanno formato la sua crescita artistica. E regalerà al pubblico anche alcuni dei brani contenuti ne “La pancia è un cervello col buco”: un album dalla grande personalità tanto quanto la voce di Gabriella, autrice ed interprete delle sue canzoni. Un affresco onirico, un disco crossover dalle intuizioni avvincenti.

Sorrento Incontra, con la direzione artistica di Mvula Sungani ed il patrocinio del ministero per i Beni e le Attività Culturali, è promossa e sostenuta dal Comune di Sorrento, guidato dal sindaco Giuseppe Cuomo, in collaborazione con la Fondazione Sorrento e la consulenza del dirigente del Settore Cultura, Antonino Giammarino, ed è organizzata da Arealive e Crdl.

Ancora a Villa Fiorentino, nell’ambito della Summertime 2019, la rassegna di musica, danza, teatro e cultura organizzata dalla Fondazione Sorrento, a Villa Fiorentino è in programma lo spettacolo dal titolo Capriccio Napoletano a cura dell’Associazione Piccola Orchestra di Sorrento.

Il pubblico avrà modo di ascoltare un vasto repertorio di brani dalla tradizione napoletana elaborati in chiave a più voci con ritmi vivaci che infondono energia in una fantastica esibizione.

Ingresso 10 euro, ma con promozione “friend free” che prevede un ingresso gratis per ogni biglietto acquistato. Inizio dello spettacolo alle ore 21.

Infine, lo spettacolo pirotecnico di Sant’Anna programmato per lunedì ma rimandato a casua del mal tempo.

Lo spettacolo dei fuochi d’artificio è stato posticipato a questa sera, mercoledì 31 luglio. Invariato, invece, l’orario con inizio alle ore 23 circa come previsto in un primo momento. L’esplosione dei botti dovrà cessare, come stabilisce un provvedimento del dirigente del settore Demanio marittimo del Comune di Sorrento, Alfonso Donadio, entro le ore 23:45.