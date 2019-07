Sorrento, ecco Masullo e Scarano dal mercato

Arrivano nella Terra delle Sirene un difensore ed un giovane portiere

Sorrento – Il mercato estivo porta nella Terra delle Sirene un difensore ed un giovane portiere, Roberto Masullo e Bartolomeo Scarano.

Il primo è un terzino sinistro, classe 1992, con mister Maiuri esordì in serie D appena diciottenne, nel Nardò nel campionato 2010/11, l’anno seguente si accasò per qualche mese al Campobasso in serie C2 e poi al Brindisi (serie D) nel dicembre 2011.

Da li il salto di categoria in serie C2 con il Bellaria Igea Marina ed a seguire con Teramo (C, C2) Siena e Piacenza, in serie C, una buona esperienza che ora vorrà mettere a disposizione della squadra rossonera.

Ed eccoci al portiere “Under” Bartolomeo Scarano, classe 2000, è un ex Paganese Berretti che è stato dato in prestito in Serie D al Team Altamura, la scorsa stagione, ed ora calcherà il manto erboso sintetico del campo Italia.

