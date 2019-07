Sorrento. Mario Gargiulo “Il percorso meccanizzato ai sorrentini”. Intanto Aponte va avanti con fibrillazioni nel CDA. Mario Gargiulo continua la sua corsa elettorale senza fermarsi e comincia a usare anche il canale you tube con un discorso ai sorrentini che potrebbe essere interpretato contro il project financing che esclude i cittadini. Per l’amministrazione Cuomo è una corsa contro il tempo a dieci mesi dal voto non sarà facile riuscire nel progetto.