SORRENTO . LE RISSE FUORI DAI LOCALI NOTTURNI, UN FENOMENO SOCIALE NEGATIVO

Sorrento . È proprio il caso di parlare di fenomeno sociale quando si affronta il tema delle risse durante la movida notturna. Chi pensa che si tratti solo di un problema di decadenza locale si sbaglia. Milano, Roma, Napoli e non solo grandi metropoli ma anche tante città turistiche simbolo di esemplare accoglienza e vivibilità non restano immuni da questo fenomeno che rivela retroscena sconcertanti. Alcune risse vengono addirittura organizzate sui social e tra i giovani sono considerate ormai una normalità. E chi si scandalizza per le risse dove volano ceffoni o addirittura bottiglie dovrebbe riflettere su quelle ormai troppo numerose che hanno causato morti. Tra le tante tragedie basta ricordare quanto accaduto a Cadice, in Spagna, che ha visto protagonisti dei ragazzi addirittura in viaggio culturale Erasmus. Riemerge il tema della crisi educazionale ma il fenomeno la supera perché i protagonisti sono spesso ragazzi “per bene”, istruiti e di buon ceto sociale. Altro che decadenza locale. La decadenza è sociale.