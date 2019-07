Sorrento. Le auto elettriche potranno sostare gratuitamente, ecco come richiedere il pass e chi ne ha diritto

Sorrento. L’attenzione all’ambiente è sempre un argomento di estrema importanza ed ongi iniziativa finalizzata alla salvaguardia della terra è sempre da premiare. In tale ottica la città del Tasso ha emesso un provvedimento che mira ad incentivare l’utilizzo dei veicoli elettrici, in modo da ridurre l’inquinamento dell’aria. E quindi nei giorni scorsi è stata emanata un’ordinanza che prevede l’istituzione sul territorio comunale dei pass per le auto a completa ed esclusiva trazione elettrica (esclusi quindi i veicoli ibridi). Il provvedimento entrerà in vigore domani, lunedì 22 luglio, e permetterà a tutte le auto elettriche di poter sostare gratuitamente sulle aree a pagamento. La sosta dovrà, comunque, non superare le tre ore. Ai possessori delle vetture elettriche basterà esporre lo speciale contrassegno ed il disco orario e potranno parcheggiare sia sulle strisce blu che negli spazi riservati a residenti e lavoratori. Andranno, in ogni caso, rispettate le limitazioni previste dai dispositivi che regolamentano l’accesso ed il posteggio nelle zone a traffico limitato e dai provvedimenti che disciplinano le modalità per la sosta lungo le strade cittadine. Per ricevere il pass basterà recarsi negli uffici comunali siti presso il parcheggio Achille Lauro di Via Correale presentando una apposita domanda tramite un modulo. Il tagliando rilasciato sarà valido fino al prossimo 31 dicembre dopodiché potrà essere rinnovato. L’ordinanza stabilisce che a poter beneficiare del pass per la sosta gratuita dell’auto a trazione elettrica saranno i residenti e tutti coloro che lavorano presso attività commerciali o uffici ubicati nel territorio del Comune di Sorrento, ma anche società o enti che abbiano la sede operativa in città.