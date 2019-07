Sorrento, laurea in musica. Complimenti alla giovane musicista Chiara Ianieri

Chiara Ianieri, giovane musicista Sorrentina , si è laureata il 9/07/2019 con il massimo dei voti e la lode al Secondo Livello del Conservatorio “G.Martucci” di Salerno in Flauto Traverso.

La musica è da sempre stata presente all’interno della sua famiglia, ed è proprio per questo motivo che fin da piccola si appassionò ad essa. All’età di sei anni, affascinata dal dolce suono del flauto traverso e spronata dai suoi genitori, entrò a far parte del “Complesso Bandistico Città di Sorrento”del M° Giuseppe Maresca, dove grazie alla scuola di questa associazione apprese le prime nozioni musicali.

Dopo la maturità, preparata dal M° Domenico Guastafierro, entra al Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino nella classe di flauto del M° Salvatore Lombardi laureandosi nel 2016 con il massimo dei voti e la lode. Nel corso degli anni, ha vinto numerosi concorsi nazionali ed internazionali e si è esibita suonando in diverse formazioni strumentali e orchestrali. Durante gli anni della specializzazione ha avuto l’opportunità di studiare all’estero arricchendo la sua esperienza artistico-musicale con il M° Karolina Santl Zupan all’ Akademia za glasbo in Ljubljana e con il M° Marc Grauwels al Conservatorie Royal de Mons in Belgio.

