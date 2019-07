Sorrento, interrogazione del consigliere Esposito sui disagi nel paese

Sorrento. Un interrogazione urgente sui disagi in città, sottoposta ad un amministrazione che sta per terminare il proprio mandato decennale. A sottoporre urgentemente i quesiti al sindaco Giuseppe Cuomo è il consigliere Paolo Esposito, che questa mattina ha presentato l’istanza per ottenere una risposta scritta nella prossima seduta del consiglio comunale.

Esposito chiede lumi su via Li Schisani, che secondo il consigliere versa in una condizione di incuria più volte segnalata dai cittadini, rimasti inascoltati, zona che poi fu oggetto di un evento franoso. Una situazione analoga è vissuta dagli abitanti del Capo di Sorrento, in via Fontanelle, un altro cruccio dalla giunta Cuomo a causa di una frana tutt’ora irrisolta, che recentemente è tornata alla ribalta negli ultimi consigli.

Altra condizione deplorevole vive, secondo il consigliere di minoranza, la scala di via Fuorimura, che conduce in via degli Aranci e divenuta “un urinatorio pubblico”, uno sgradevolmente percorso per i cittadini e gli ospiti che l’attraversano per spostarsi. Paolo Esposito sollecita il sindaco a mantenere il decoro della città e chiede inoltre quali azioni la giunta intende intraprendere per rimuovere tali disagi, visto che le risorse ci sono e non vanno sperperate.