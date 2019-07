Sorrento. Incidente a Sottomonte, i cittadini chiedono controlli velocità e spazi per pedoni. L’incidente spaventoso del 17 luglio sera fa ancora discutere in Penisola sorrentina per le condizioni di sicurezza. PIù controlli sulla velocità e spazi sicuri per i pedoni, ma questo vale generalmente per tutto il corso Italia e Via degli Aranci, ricordiamo quanti pedoni sono stati investiti e uccisi. Foto Giuseppe Caputo