Incidente in Piazza Tasso a Sorrento, un ragazzo è stato investito da un’automobile nei pressi dell’Hotel Plaza. Non conosciamo la dinamica del sinistro, ma dalle prime notizie giunte alla redazione di Positanonews, il giovane è stato celermente soccorso dal personale medico e paramedico dell’ambulanza rianimativa “Campania Emergenza”. Il degente è stato tradotto all’Ospedale di Sorrento, ma fortunatamente non è nulla di grave.