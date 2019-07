Sorrento. Incidente stradale alle ore 5 circa del mattino dopo l’ Hotel Dania in via Capo. Un’auto, guidata da una ragazza di cui non si conoscono le generalità, si e ribaltata sulla sede stradale. Non si conosce ancora la dinamica dell’incidente, forse un colpo di sonno. E’ intervenuto subito il soccorso dal 118 di Sant’Agnello , con ambulanza medicalizzata di emergenza, che in maniera veloce e professionale ha portato la ragazza in Ospedale. Niente di grave per fortuna, la ragazza sta bene se la è cavata fortunatamente solo con qualche escoriazione alla mano, anche se sta sotto osservazione.